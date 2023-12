Emprega Taboão e McDonald’s se unem para a contratação de 20 pessoas

Direto da PMTS

O Emprega Taboão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDE) da Prefeitura de Taboão da Serra, em parceria com o McDonald’s realiza nesta quinta-feira, 14/12, o processo seletivo destinado para a contratação 20 pessoas no cargo de Atendente de Restaurante. A entrevista acontecerá das 9h às 12h, na Rua Cesário Dau, 535, Jd. Maria Rosa. As senhas serão distribuídas a partir das 8h30.

O objetivo é oportunizar e ampliar as experiências profissionais daqueles que farão parte do mercado trabalho, visando assim que os novos funcionários possam se adaptar as demandas do dia a dia e aprender com as variadas situações.

O candidato deve ter a partir de 18 anos, ser morador do município e ter disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriado. Não há necessidade de experiência anterior e nenhum curso técnico, a partir do Ensino Médio incompleto já é o suficiente.

Para participar da seleção, os candidatos devem levar documento oficial com foto e CPF, comprovante de endereço, carteira de trabalho física ou digital, currículo atualizado e caneta.

Os indivíduos contratados farão atendimento aos clientes, anotar pedidos, preparação de sanduíches. entre outras atividades. As vagas são efetivas para trabalhar nas lojas do Pirajuçara e Campo Limpo, em regime de escala 6×1, em horário noturno. O salário será definido junto à empresa que oferece VT, SV, AM, PLR e alimentação no local.

“O McDonald’s é uma das empresas parceiras que temos a honra de compartilhar os mesmos interesses, que é promover empregos para a população taboanense, assim estimulando a economia no mercado e gerar novas oportunidades. Convido a todos a participarem do processo seletivo e compartilhar essa notícia para aqueles que precisam de um trabalho. Não perca essa oportunidade”, afirmou Wanderley Bressan, secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

Serviço

Processo Seletivo – Mc Donald’s

Atendente de Restaurante

Quando: 14/12, quinta-feira

Horário: às 9h (distribuição de senhas 30 minutos antes do início)

Local: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho – Rua Cesário Dau, 535, Jd. Maria Rosa