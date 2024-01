Emprega Taboão e RaiaDrogasil realizam processo seletivo com 30 vagas nesta quarta-feira (10)

Direto da PMTS

Nesta quarta-feira, 10/01, o Emprega Taboão, serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDE), em parceria com a RaiaDrogasil, realiza processo seletivo para contratação de 30 vagas para o cargo de Assistente de Atendimento ao Cliente (SAC). O local de trabalho será na Vila Butantã-SP.

O processo de seleção acontecerá na sede da SDE, no Jd. Maria Rosa, em dois horários, às 10h e às 14h, com distribuição de senhas 30 minutos antes. Para participar é preciso ter Ensino Médio completo e não é necessário ser ter experiência na função. O trabalho é 100% presencial. Regime de escala de trabalho: 6 x 1 (podendo trabalhar sábados, domingos e feriados), com a carga horária das 15h10 às 21h30.

A empresa oferta salário de R$1.592,14, além dos benefícios de Vale Transporte, Vale Alimentação, Auxílio Médico, Auxílio Odontológico, Participação nos Lucros e Resultados (PLR), entre outros.

“O ano de 2024 inicia com novas oportunidades e os taboanenses podem contar com o auxílio dos nossos serviços do Emprega Taboão, que está com essa parceria com a RaiaDrograsil, para este processo seletivo. Além desta parceria, temos mais outras 1.290 vagas, aproveitem”, ressalta o secretário da SDE, Wanderley Bressan.

Serviço:

Processo Seletivo – RaiaDrogasil

Assistente de Atendimento ao Cliente (SAC)

Quando: Quarta–feira, dia 10/01

Horários: às 10h e às 14h (distribuição de senhas 30 minutos antes do início)

Local: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho – Rua Cesário Dau, 535, Jd. Maria Rosa