Casa do Empreendedor e Sebrae Aqui de Taboão da Serra auxiliam MEIs na Declaração Anual de 2024

Direto da PMTS

Os Microempreendedores Individuais (MEIs) já podem entregar a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI). O documento é obrigatório para todos os MEIs, independente do faturamento obtido em 2023 e deve ser enviado até o dia 31/05/2024.

“Trabalhamos diariamente para fomentar e fortalecer o empreendedorismo na nossa cidade. O Governo da Reconstrução quer devolver a dignidade do povo e dessa maneira juntos, poderemos fazer jus ao nome de Cidade das Oportunidades”, disse o Prefeito Aprígio.

As orientações podem ser solicitadas através do WhatsApp (11) 95336-9278. ou presencialmente nas unidades da Casa do Empreendedor da Jd. Maria Rosa ou Pirajuçara.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDE), Wanderley Bressan, comentou que o MEI pode contar com o auxílio do Sebrae Aqui para realizar a declaração. “Na SDE possuímos um posto de atendimento do Sebrae Aqui, onde os MEIs poderão tirar dúvidas sobre o funcionamento do próprio negócio e ainda contar com a ajuda da equipe para realizar a Declaração Anual do Simples Nacional, sem custo algum”, disse.

A Declaração Anual do Simples Nacional deve ser realizada todos os anos, de janeiro a 31 de maio. Se o MEI não fizer a declaração no prazo, precisará pagar uma multa para a Receita Federal, através de uma DARF (Documentação de Arrecadação de Receitas Federais). Além de ficar inadimplente, o MEI que não fizer a declaração anual não consegue emitir boletos, obter certidão negativa de débitos junto à Receita Federal, estados e municípios e ainda pode ter restrições na obtenção de empréstimos.

Serviço:

Declaração Anual MEIs (DASN-SIMEI) – Até 31/05/2024

Casa do Empreendedor / Sebrae Aqui

Unidade Pirajuçara

Estrada Kizaemon Takeuti, 1987 | Telefone: (11) 4138-2000

Unidade Maria Rosa

Rua Cesário Dau, 535 | Telefone; (11) 4788-7888

Atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

WhatsApp: (11) 95336-9278

sebraeaqui@ts.sp.gov.br