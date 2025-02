EMTU altera horário de 17 linhas de ônibus de Taboão da Serra e Embu das Artes

Direto da redação

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) anunciou mudanças nas tabelas horárias de diversas linhas de ônibus que atendem a Taboão da Serra e Embu das Artes. As alterações afetam 17 linhas intermunicipais, com impacto direto para os moradores dessas cidades e para os passageiros que se deslocam diariamente para a capital paulista.

Entre as linhas modificadas estão as que atendem os bairros de São Judas e João Cândido, em Taboão da Serra, e as áreas do Parque Pirajussara, Casa Branca e São Marcos, em Embu das Artes. Os novos horários foram ajustados para melhorar a frequência e o atendimento aos passageiros, de acordo com a demanda e os horários de pico.

As linhas que sofreram alterações incluem:

078: Embu das Artes (Parque Pirajussara) ↔ São Paulo (Metrô Vila Sônia)

079: Taboão da Serra (São Judas) ↔ São Paulo (Metrô Vila Sônia)

090: Embu das Artes (Casa Branca) ↔ São Paulo (Metrô Vila Sônia)

125: Embu das Artes (São Marcos) ↔ São Paulo (Metrô Vila Sônia)

125BI1: Embu das Artes (Fátima) ↔ São Paulo (Metrô Vila Sônia)

178: Embu das Artes (Vazame) ↔ São Paulo (Metrô Campo Limpo)

190: Taboão da Serra (São Judas) ↔ São Paulo (Metrô Butantã)

191: Taboão da Serra (João Cândido) ↔ São Paulo (Metrô Vila Sônia)

213: Taboão da Serra (São Judas) ↔ Osasco (Centro)

245: Taboão da Serra (São Judas) ↔ São Paulo (Metrô Campo Limpo)

300: Taboão da Serra (Indiana) ↔ São Paulo (Metrô Vila Sônia)

459: Embu das Artes (Casa Branca) ↔ São Paulo (Itaim Bibi)

490: Taboão da Serra (Monte Alegre) ↔ Osasco (Centro)

587: Taboão da Serra (Monte Alegre) ↔ São Paulo (Metrô Campo Limpo)

834: Taboão da Serra (Saint Moritz) ↔ São Paulo (Metrô Campo Limpo)

841: Embu das Artes (Valo Verde) ↔ São Paulo (Metrô Vila Sônia)

845: Taboão da Serra (Condomínio João Cândido) ↔ São Paulo (Metrô Campo Limpo)

Os usuários podem consultar os novos horários através do site oficial da EMTU ou diretamente nos pontos de ônibus. A medida foi implementada para atender a uma demanda crescente por horários mais adequados aos horários de pico e para facilitar o deslocamento dos passageiros, que somam milhares de pessoas que utilizam o transporte público diariamente entre as cidades e a capital.