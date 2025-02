Governo de São Paulo oferece curso gratuito de Inteligência Artificial para moradores de Taboão da Serra, Embu das Artes e regiões do Estado

Direto da redação

O Governo de São Paulo lançou o curso gratuito “IA Para Todos”, com inscrições abertas para moradores de Taboão da Serra, Embu das Artes e diversas outras regiões do estado. O curso tem como objetivo capacitar um milhão de pessoas, e as inscrições seguem até o dia 31 de março. Os interessados podem se inscrever através do site do programa Qualifica SP.

Oferecido em parceria com a StartSe, o curso é totalmente online, permitindo que o aluno estude no seu próprio ritmo e conforme sua disponibilidade. Com módulos divididos em quatro partes, o conteúdo aborda desde o conceito básico de Inteligência Artificial até suas diversas aplicações em oportunidades de negócios e tecnologias. A carga horária total é de quatro horas, e a conclusão do curso pode ser feita no prazo de até três meses.

O programa não exige idade mínima ou máxima, e o único requisito é que o candidato seja alfabetizado. Ao final do curso, o aluno recebe um certificado de conclusão emitido pela StartSe, que atesta o aprendizado adquirido na área de IA.

Este é um ótimo momento para os moradores de Taboão da Serra, Embu das Artes e outras cidades do estado investirem em seu futuro, se capacitando em uma área que tem um impacto crescente no mercado de trabalho e em diversos setores industriais.