Helicóptero Águia localiza criminosos em área de mata em Embu das Artes após roubo de carga de cigarros

Direto da redação

Nesta segunda-feira (10), o helicóptero Águia 13 da Polícia Militar foi acionado para apoiar as equipes do 36º Batalhão da PM em uma operação para localizar dois criminosos que fugiram para uma área de mata após abandonarem um veículo. A fuga ocorreu no limite entre os municípios de Embu das Artes e Cotia, após os suspeitos estarem envolvidos em um roubo de carga de cigarros na região de Cotia.

Tudo começou quando os criminosos tentaram escapar após uma tentativa de abordagem e perseguição. O veículo utilizado por eles foi deixado para trás, e ambos se embrenharam na vegetação local. Enquanto o cerco era montado pelas equipes em solo, o helicóptero Águia 13, com sua capacidade de vigilância aérea, conseguiu localizar um dos homens escondido na mata, a partir de uma varredura aérea minuciosa.

Após a localização do suspeito, as equipes de solo foram imediatamente acionadas para fazer a captura e conduzir o suspeito à delegacia. No interior do carro abandonado, os policiais encontraram parte da carga de cigarros roubada, bem como sinais de adulteração nas placas do veículo, o que reforça o envolvimento dos criminosos em atividades ilícitas.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Embu das Artes, onde a investigação segue em andamento. O suspeito detido está sendo interrogado e deve responder por diversos crimes, incluindo roubo e adulteração de placas de veículos. A PM continua com esforços para capturar o segundo suspeito, que ainda está foragido na região.