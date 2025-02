Taboão da Serra participa de encontro “Diálogo com Municípios” do Governo do Estado

Direto da PMTS

Representando o prefeito Engenheiro Daniel, a vice-prefeita de Taboão da Serra, Erica Franquini, participou na quinta-feira, 06 de fevereiro, da reunião “Diálogo com municípios”, promovida pelo Governo do Estado de São Paulo. O encontro no Palácio Bandeirantes reuniu mais de 600 prefeitos, contou com a presença do Governador Tarcísio de Freitas e teve como objetivos estreitar o diálogo e firmar parcerias para impulsionar o desenvolvimento regional e o crescimento do estado como um todo.

O prefeito Engenheiro Daniel não participou do encontro, pois estava em Brasília em busca de recursos para Taboão da Serra e conseguiu mais de R$12 milhões em emendas.

Na reunião no Palácio Bandeirantes, o Governo do Estado apresentou 135 iniciativas para modernizar a gestão, fortalecer a infraestrutura e atrair investimentos para os municípios. Dentre os programas estão obras emergenciais em parceria com a Defesa Civil; o Banco do Povo que oferta microcrédito para empreendedores formais e informais com taxas reduzidas; o Muralha Paulista, que expande o sistema inteligente de monitoramento por câmeras e leitura de placas veiculares, entre outras medidas.

“Foi um encontro muito produtivo onde, representando o nosso prefeito Engenheiro Daniel, Taboão da Serra foi teve ainda mais conhecimento das iniciativas que podem impulsionar o desenvolvimento da nossa cidade. Estamos no começo do mandato, temos diversas iniciativas do nosso plano de Governo que estão sendo viabilizadas para colocar em prática e saber que podemos contar com o apoio do Estado é fundamental para levar Taboão da Serra ao rumo certo”, afirmou a vice-prefeita Erica Franquini.

O Governo do Estado repassou R$ 2,4 bilhões aos municípios desde o início da gestão e mantém convênios para incentivar obras de infraestrutura nas regiões.

“É importante falar um pouco do cenário e dos principais programas de governo para começar essa aproximação. Queremos estar ao lado dos municípios, das prefeituras, para levar à população a melhor gestão possível. Sei que são muitas as demandas municipais e a gente tem que entender os cenários para trabalharmos em conjunto”, explicou o governador Tarcísio de Freitas.