Encenação da Paixão de Cristo retorna em Taboão da Serra após três anos

O Governo Municipal de Taboão da Serra, através da Secretaria de Cultura e Turismo (SEC), e em parceria com o Santuário Santa Terezinha, realizará a 64ª Encenação da Paixão de Cristo em Taboão da Serra. A peça será encenada no feriado da Sexta-feira da Paixão, 07/04, no estacionamento do Parque das Hortênsias, que fica na Praça Miguel Ortega, 500, Parque Assunção.

A partir das 17h haverá louvor ao vivo com a cantora Camila Perrucini e, às 19h, iniciará a encenação. O tema deste ano é “Não tenhais medo; pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito”. Mateus 28:5-6. A tradicional peça retornou após três anos sem acontecer devido a pandemia.

O Prefeito Aprígio falou sobre como o espetáculo fez falta durante esse tempo que não aconteceu. “Foram três anos sem a encenação da Paixão de Cristo, e ter o retorno dela nos deixa imensamente feliz. Essa peça tão marcante no município na época da Páscoa, acontece há mais de seis décadas e vai de encontro com a história da nossa cidade, e é isso que deixa ela ser tão importante para nós!”, disse.

Os ensaios acontecem todos os domingos de manhã, das 09h às 15h, no Cemur. Para os que desejam participar, ainda há vaga para fazer parte do espetáculo, compondo o núcleo do povo e da guarda. Não é necessário ter experiência, e sim a vontade de participar e disponibilidade para participar dos ensaios. Os artistas são todos do município.

“Percebo que essa encenação em especial vem sendo aguardada com muita expectativa e ansiedade, principalmente pelos atores. Boa parte desse elenco estava no processo de ensaio no ano de 2020, quando tivemos que interromper por conta da pandemia, ou seja, ficamos três anos sem a realização da encenação”, disse o assistente da direção da encenação, Joselito Gaza.

“A peça retornar após um tempo, é uma alegria para toda a população que estava na expectativa da volta. Ficamos imensamente felizes em proporcionar novamente essa ação cultural que não só os taboanenses, mas pessoas de toda a nossa região também participam. Convido a todos para contemplar a encenação, que sei que será muito bem realizada e emocionante”, comentou a secretária de Cultura, Nil Félix.

Serviço

64ª Encenação da Paixão de Cristo

Dia: 07/04

Local: Estacionamento do Parque das Hortênsias – Praça Miguel Ortega, 500, Parque Assunção.

Horário: A partir das 17h com louvor ao vivo, 19h encenação.

Direção da Encenação:

Washington Gabriel – Direção Geral

Diego Avelino – Adaptação de texto e diretor de encenação

Joselito Gaza – Assistente de Direção