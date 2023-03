Governo Aprígio entrega 1º Ecoponto de Taboão da Serra neste sábado (18)

Direto da redação

Taboão da Serra avança na política de saneamento ambiental e neste sábado, 18/03, às 10h, o Governo Aprígio inaugurará o 1º Ecoponto Municipal. Localizado na Rua José Milani, 275, no Jardim Irapuã (em frente ao Supermercado Kaçula), o espaço é voltado à entrega voluntária de resíduos pelos munícipes, como entulho, restos de reforma e construções domésticas, móveis e eletrodomésticos velhos, além de resíduos recicláveis (papéis, vidros, plásticos e metal). A inauguração do Ecoponto faz parte as comemorações aos 64 anos de emancipação político-administrativa do município.

“Há muito tempo Taboão da Serra aguardava a construção de um Ecoponto, e agora o Governo Municipal entregará mais esse serviço à população, contribuindo para manter nossa cidade mais limpa, saudável e sustentável. Assumimos o compromisso de trazer nossa cidade para o século XXI sem abrir mão de tornar Taboão da Serra uma cidade melhor para todos e para as futuras gerações, e é o que estamos fazendo”, afirma o prefeito Aprígio.

O Ecoponto será disponibilizado pela Prefeitura para atendimento exclusivo dos munícipes de Taboão da Serra, que poderão levar até o local pequenos volumes de entulhos, grandes objetos como móveis velhos e resíduos recicláveis. O volume diário permitido por morador é de 2 m³, o que equivale a 20 sacos de lixos de 100 litros.

O secretário de Obras e Infraestrutura, Ricardo Rezende acredita que inauguração reduzirá o número de pontos viciados de descarte no município. “ A limpeza urbana é um direito de todos, mas todo cidadão deve zelar para que os espaços públicos se mantenham limpos e conservados. Além disso, todos devem se responsabilizar por dar a destinação correta aos resíduos sólidos que são produzidos em suas residências, como restos de construção que devem ser entregues ao Ecoponto e não deixado em vias públicas. Todos os resíduos levados até o Ecoponto terão a destinação adequada, evitando o acúmulo nas calçadas, ruas e rios de Taboão da Serra”, explica.

O que pode ser entregue no Ecoponto:

– entulho e restos de reforma e construções;

– móveis e eletrodomésticos velhos;

– resíduos recicláveis, como papéis, vidros, plásticos e metal.

O que não pode ser entregue:

– lixo doméstico, como resíduo úmido e resto de alimentos;

– medicamentos e resíduos de serviços de saúde;

– animais mortos;

– resíduos industriais, como óleo automotivo.

“ O Governo Aprígio tem investido em uma Agenda Ambiental positiva, em consonância com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável [Agenda 2030] da Organização das Nações Unidas, voltada à educação para conscientização dos munícipes, e ações afirmativas como a entrega do Ecoponto colaboram para que tenha um engajamento maior da população, sendo esse espaço um dos pontos de partida para uma cidade mais sustentável”, informa o secretário de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente, Nílcio Regueira Dias.

Serviço:

Inauguração do 1º Ecoponto Municipal

Sábado, 18/03, às 10h

Rua José Milani, 275, Jardim Irapuã (em frente ao Supermercado Kaçula)