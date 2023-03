Com três representantes da região, deputados estaduais tomam posse e iniciam mandato na Alesp

Direto da Redação

Tomaram posse nesta quarta-feira (15), os 94 deputados eleitos do Estado de São Paulo. Entre eles, três representantes da região Sudoeste. São Analice Fernandes (PSDB), que vai para o sexto mandato, Dr. Eduardo Nóbrega (Podemos), estreante na Alesp, e Najara Costa (Psol), que será co-deputada, em mandato coletivo com Monica Seixas do Movimento Pretas.

Analice, ao chegar no plenário, disse. “Alegria imensa. A emoção é muito grande. É como se eu estivesse chegando pela primeira vez”, postou nas redes sociais.

Estreante no legislativo paulista, Nóbrega conta a emoção de tomar posse como deputado. “É um dia especial na minha vida e vou fazer de tudo para que seja especial a cada cidadão do Estado de São Paulo, em especial, de cada um que mora na região do Conisud. Foi alegria e muita emoção. Desde o hino nacional ao momento de fazer o juramento. […] Começa hoje uma nova história. Como falamos em campanha, o futuro já começou”, diz.

Também estreante, mas em mandato coletivo, Najara postou minutos antes da posse. “É hoje a nossa posse popular! Da periferia de Taboão para a Alesp! A política é lugar do povo é isso é só o começo. Chega de coronéis!”, diz.

PRIMEIRA VOTAÇÃO

Minutos depois de empossados, os deputados votaram na nova mesa diretora da Alesp. Analice e Nóbrega, seguindo orientação de seus partidos, votaram nos mesmos candidatos, tendo André do Prado (PL) como novo presidente.