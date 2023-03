Nova voz da Bossa Nova, cantora Julia Ferreira é a entrevistada do “Podcast Na Redação”

Direto da Redação

Nesta quinta-feira (16), às 20h, a cantora Julia Ferreira é a convidada do “PodCast Na Redação”. A entrevista é ao vivo com transmissão no canal do youtube TV Taboão em Foco. Ela é considerada a nova voz da Bossa Nova, estilo musical que alcançou seu auge na década de 60.

A cantora Julia Ferreira já gravou com nomes como Marcos Lessa, Zé Luiz Mazzioti, Lenine Guarani e Roberto Menescal.

PODCAST NA REDAÇÃO com Julia Ferreira (Cantora Bossa Nova)

Dia: 16 de março (quinta-feira)

Horário: 20h

Transmissão: Podcast Na Redação – Cantora Julia Ferreira – #06