Casa do Empreendedor de Taboão da Serra e Sebrae Aqui oferecem oficinas gratuitas sobre finanças

Direto da redação

A Casa do Empreendedor de Taboão da Serra, em parceria com o Sebrae Aqui, está com inscrições abertas para duas oficinas presenciais: “Comece a planejar o acesso ao crédito” e “Comece o seu planejamento financeiro”, que acontecem nos dias 20 e 28/03, respetivamente, às 18h, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDE), na Rua Cesário Dau, 535, no Jardim Maria Rosa. Interessados podem se inscrever através do WhatsApp (11) 95336-9278.

A oficina “Comece a planejar o acesso ao crédito”, que será na segunda-feira, 20/03, recebe inscrições até 17/03. A capacitação tem como objetivo apresentar os conhecimentos necessários para quem tem ou quer abrir o negócio próprio com o devido planejamento.

Já a oficina “Comece o seu planejamento financeiro”, que acontecerá na terça-feira, 28/03, ensina os participantes a planejarem e viabilizarem as finanças de um novo negócio ou inovação em empresa já existente. Durante a oficina haverão dicas de como gerir melhor as finanças do negócio e não confundir com os gastos e rendimentos pessoais. As inscrições para essa oficinas serão aceitas até 24/03.

“Taboão da Serra é a Cidade das Oportunidades, e a geração de emprego e renda é uma das prioridades do Governo Aprígio. Por isso, continuaremos promovendo cursos, capacitações e oficinas voltadas ao empreendedorismo, pois queremos que nossa população se desenvolva cada vez mais. Investir nas pessoas é pensar uma Taboão da Serra cada vez melhor, que valoriza sua gente”, declara o secretário de Desenvolvimento Econômico, Wanderley Bressan.

Serviço:

Oficinas presenciais – Casa do Empreendedor e Sebrae Aqui

Inscrições pelo WhatsApp: (11) 95336-9278

>> Comece a planejar o acesso ao crédito

Quando? 20/03, às 18h

Inscrições até 17/03

>> Comece o seu planejamento financeiro

Quando? 28/03, às 18h

Inscrições até 24/03

Local: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho

Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa

Informações: 4788-7888