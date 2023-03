Prefeitura de Taboão da Serra realiza Feira de Adoção Pets neste sábado (18)

Direto da redação

Neste sábado (18), a Prefeitura de Taboão da Serra, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com entidades de proteção animal realizará a Feira de Adoção PeTS, que tem como objetivo encontrar lares para cães e gatos do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). A feira será das 10h às 16h, na Praça Nicola Vivilechio, no Jardim Bontempo.

Para adotar um animal é necessário ser maior de 21 anos, apresentar documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência, além de passar por entrevista. Quem deseja adotar gatos, precisa levar caixa de transporte. Já quem tem intenção de adotar um cachorro não pode esquecer de levar coleira e guia.

“A entrevista visa conhecer um pouco mais sobre o futuro tutor e orientar a pessoa os cuidados que implicam a adoção de um cão ou gato. Além de amor e carinho, os pets precisam de água fresca, comida e espaços adequados, preferencialmente sem acesso à rua ou situações que possam representar perigo”, explica o secretário de Saúde, José Alberto Tarifa.

Segundo o prefeito Aprígio o bem-estar animal é uma das pautas da Administração. “Além da castração, ano passado iniciamos a microchipagem que possibilita a identificação de animais perdidos, abandonados ou que sofrem maus tratos. Na última semana, inauguramos no Parque Pinheiros o 1º Espaço Pets de Taboão da Serra, um local especial para tutores levarem seus cães para brincar. Logo mais teremos a primeira Clínica Veterinária Pública Municipal. A causa animal tem conquistado avanços em nosso Governo e continuaremos promovendo ações que visam o bem-estar do pets e da população”, declarou.

Serviço:

Feira de Adoção PeTS

Sábado, 18/03, das 10h às 16h

Local: Praça Nicola Vivilechio, Jardim Bontempo