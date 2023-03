Taboão da Serra realiza “Dia M” no sábado (18) com ações voltadas à saúde da mulher

Direto da redação

Em celebração ao Mês da Mulher, a Secretaria Municipal de Saúde de Taboão da Serra realizará no sábado, 18/03, das 08h às 16h, o Dia M. A ação voltada ao público feminino, sem restrição de idade, acontecerá no Centro de Referência da Mulher e na Unidade Básica de Saúde (UBS) Dra. Tânia Regina Santos Andrade (Jardim América). Para participar, é necessário apresentar documento oficial com foto, cartão do SUS e comprovante de residência.

Durante o Dia M as duas unidades estarão abertas para coleta de papanicolau, atualização vacinal, realização de testes rápidos, rodas de conversa, atendimentos referentes ao Auxílio Brasil (Bolsa Família), orientações sobre Planejamento Familiar, acolhimento, atividades de saúde e bem-estar, e muito mais.

O prefeito Aprígio convida a população a participar. “Este mês, em parceria com o Governo do Estado, recebemos a Carreta da Mamografia do programa Mulheres de Peito, que ficou no Pirajuçara durante uma semana. Agora, realizaremos o Dia M, um dia especial, repleto de atividades e ações de prevenção para as mulheres da nossa cidade. Participe e avise outras pessoas sobre essa ação para que ainda mais mulheres sejam beneficiadas”, declara.

O secretário de Saúde, José Alberto Tarifa, reforça que prevenir é a melhor forma de se cuidar.“Ações de prevenção, como o Dia M, são essenciais para o diagnóstico precoce de algumas doenças. O papanicolau, por exemplo, é um exame rápido que auxilia na detecção do câncer de colo de útero, um dos que mais acomete mulheres. Fazer o papanicolau periodicamente permite o diagnóstico precoce, o que aumenta as chances de cura”, informa.

Para realizar a coleta do papanicolau, a mulher não pode ter relação sexual nas 72h que antecedem o exame, não utilizar duchas de higiene íntima, cremes ou lubrificantes vaginais.

Serviço:

Dia M

18/03, sábado, das 08h às 16h

Leve: documento oficial com foto, cartão do SUS e comprovante de residência

Endereços:

– Centro de Referência de Saúde da Mulher – Rua Marechal Artur da Costa e Silva, 85, Jardim Santo Onofre

– UBS Dra. Tânia Regina Santos Andrade – Rua Uruguai, nº 73 – Jd. América