Itapecerica da Serra formaliza acordo com MPSP para implementar Projeto Guardiã Maria da Penha

Nesta sexta-feira (10/3), o MPSP formalizou acordos com mais cinco municípios para a implementação do Projeto Guardiã Maria da Penha, ampliando o alcance desta iniciativa do Ministério Público no enfrentamento à violência de gênero.

“É muito importante a assinatura desses Termos de Cooperação”, disse o procurador-geral de Justiça, Mario Sarrubbo, logo depois de assinar os documentos ao lado dos prefeitos Maurício Baroni (Elias Fausto), Francisco Nakano (Itapecerica da Serra), Laerte Sonsin Júnior (Salto), Lucimara Godoy (Valinhos) e Maria da Penha Fumagalli (Rio Grande da Serra).

O projeto consiste na utilização da Guarda Municipal na proteção a mulheres vítimas de violência de gênero que obtiveram medidas protetivas contra o seu agressor.

“Estamos buscando aprimorar, porque tem sido um sucesso”, pontuou o PGJ. De acordo com Sarrubbo, os guardas dão respaldo às mulheres em situação de vulnerabilidade, conferindo efetividade à Lei Maria da Penha. “Temos muito trabalho pela frente”, afirmou o PGJ em sua breve manifestação.

Ele saudou o subprocurador-geral de Políticas Criminais, José Carlos Cosenzo, o secretário especial de Políticas Criminais, Arthur Pinto de Lemos Junior, o chefe de Gabinete das Subprocuradorias-Gerais de Políticas Criminais e de Tutela Coletiva, Renato Kim, e a promotora Fabíola Sucasas (assessora do Núcleo de Gênero do Centro de Apoio Operacional Criminal), bem como os promotores Bruno Bertini Feria (Serrana), Cristiane de Camargo (Monte Mór), Fábio Perez Fernandez (Santos), Flávio Leão de Carvalho (Monte Alto), Maria Carolina Medrado (Taboão da Serra), Rita Sakai (Guarulhos), Roberta Bená Perez Fernandez (Praia Grande) e Rodrigo Otávio Frank de Araújo (Itapecerica da Serra). Depois da formalização dos acordos, houve uma reunião de trabalho entre membros do MPSP, autoridades de diversos municípios e representantes das Guardas Civis.