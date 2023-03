Procon Municipal de Taboão da Serra realiza especial “Mês do Consumidor”

Direto da redação

Na quarta-feira, 15/03, é comemorado mundialmente o Dia do Consumidor para conscientizar a população sobre seus direitos. Em Taboão da Serra, o Procon Municipal (Procon-TS) é o responsável por essa orientação, e também por auxiliar as pessoas em questões referentes às relações de consumo. Por isso, o órgão preparou diversos eventos para celebrar a data durante o mês, em parceria com a Secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura.

Veja a programação completa:

– 16/03 e 28/03 – Biblioteca animada e teatro de fantoches – EMI São Judas Tadeu – Para alunos da escola;

– 20/03 – Palestra armadilhas do consumo (palestra on-line) – Para alunos da UniFECAF;

– 21/03 – Consumo digital (palestra on-line) – Para alunos da UniFECAF;

– 23/03 – Oficina do idoso – Local: Centro de Convivência do Idoso (CCI), Avenida José Maciel – Jardim Maria Rosa, das 10h às 12h.

De acordo com o secretário de Assuntos Jurídicos, Dr. Matheus Mota, nos próximos meses mais parcerias do órgão com o secretariado do município acontecerão. “Será implantado o Projeto Saber Consumir, que visa capacitar os professores da rede para ensino sobre relações de consumo, cujo projeto-piloto será pela Secretaria Municipal de Educação”, afirma.

O Procon de Taboão da Serra foi municipalizado ano passado pelo Governo Aprígio. A ação conferiu maior autonomia ao órgão com relação à proteção, orientação, defesa e educação dos taboanenses nas relações de consumo

Procon Municipal de Taboão da Serra

O Procon-TS funciona de segunda a quinta-feira, das 08h30 às 16h30. Às sextas-feiras são reservadas para a realização de audiências de conciliação.

Para abrir uma Carta de Informação Preliminar (CIP), mais conhecida como reclamação é necessário apresentar:

– Cópia do comprovante de residência (em nome do consumidor);

– Cópia do RG, CPF ou carteira de habilitação.

– Nota Fiscal, Pedido, Ordem de Serviço, Contrato, Boleto, Faturas ou documentos que comprovem a relação de consumo;

– Endereço ou CNPJ do Fornecedor;

– Procuração (se for o caso; disponibilizada pela Procon); No caso de Procuração: cópias do RG e CPF do Procurador.

Serviço:

Procon Taboão da Serra

Estrada Kizaemon Takeuti, 1987 – Pirajuçara

(11) 4786-2986

De segunda a quinta-feira, das 8h30 às 16h30