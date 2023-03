OAB Taboão da Serra discute Direito Imobiliário e Condominial em Congresso com palestra do advogado Márcio Rachkorsky

Direto da Redação

No próximo sábado (18), a OAB Taboão da Serra realiza seu 1º Congresso de Direito Imobiliário e Condominial com palestra do advogado Marcio Rachkorsky sobre “Os desafios da Gestão Condominial”. O congresso acontece na Universidade Fecaf e a entrada é gratuita, com pedido de doação de 1 kg de alimento não perecível. CLIQUE e se inscreva.

Os outros palestrantes são Vander Ferreira de Andrade, advogado que falará sobre a “Blindagem Jurídica do Síndico e o Poder Disciplinar do Síndico” e a advogada Anna Lyvia Ribeiro, que palestra sobre a “Lei Federal 14.382/2022 e o Princípio da Concentração de Atos na Matrícula do Imóvel”.

“Esse congresso é excelente para que os advogados ampliem seus conhecimentos na área do Direito Condominial. Além disso, é uma grande oportunidade para troca de conhecimentos e networking com as empresas do mercado imobiliário, muito forte em nossa região. Outros profissionais como síndicos, corretores de imóveis, administradores, estudantes e de outras áreas vão se enriquecer com o conteúdo desses palestrantes e terão a oportunidade de interagir com eles”, diz Moacir Tertulino da Silva, presidente da OAB Taboão da Serra.

SERVIÇO:

O que: 1º Congresso de Direito Imobiliário da OAB Taboão da Serra

Quando: sábado, dia 18 de março.

Horário: das 8h30 às 13h

Onde: Universidade Fecaf (Avenida Vida Nova, 166 – Jardim Maria Rosa / Taboão da Serra / SP)