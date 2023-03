SPDM sofre derrota na Justiça e pode estar com dias contados na gestão dos Prontos Socorros de Taboão da Serra

Direto da Redação

A Prefeitura de Taboão da Serra realizou na sexta-feira (10) sessão pública de abertura dos envelopes e conferência da documentação do concurso de projetos das organizações sociais que desejam gerir os prontos socorros do município. Atualmente, a gestão é feita pela Organização Social SPDM há 10 anos e o atual contrato – prorrogado por mais de uma vez – termina em abril.

Porém, desde o início da gestão Aprígio em 2021, a relação entre a SPDM e a Prefeitura é marcada por conflitos. Denúncias da falta de médicos e reclamação da qualidade de atendimento tornou a relação ainda mais difícil.

A opção da Prefeitura foi abrir nova licitação. Porém, com uma novidade. A divisão por lotes. Ou seja, uma empresa para gerir a Maternidade e o Pronto Socorro do Antena. E a outra, faz a gestão do Pronto Socorro Infantil (PSI) e da UPA.

Três empresas se apresentaram e entregaram suas propostas. A SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina), apesar da tentativa de impugnação, a BHCL (Beneficência Hospitalar de Cesário Longe) e a AHBB (Associação Hospitalar Beneficente do Brasil). Na licitação de 2019, apenas a SPDM entregou proposta.

Porém, a sessão foi suspensa porque a BHCL apontou irregularidades na documentação apresentada pela SPDM. Os documentos serão analisados pela comissão.

TENTATIVA FRUSTRADA

A SPDM, responsável pela gestão da saúde no município há 10 anos, tentou na Justiça impugnar o processo licitatório. Essa não foi a primeira vez que a Organização Social recorre ao Tribunal de Contas do Estado com esse intuito. Porém, ao contrário das outras vezes, o pedido foi indeferido e arquivado pelo TCE.