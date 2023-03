Escola PET de Taboão da Serra oferece vagas remanescentes para curso gratuito de Auxiliar Veterinário

Direto da redação

Com o objetivo de capacitar as pessoas para trabalharem na área de cuidados com animais, a Escola de Estética Animal (Escola PET) de Taboão da Serra está com inscrições abertas para vagas remanecentes do curso Auxiliar Veterinário. Para se inscrever, é necessário ter concluído o Ensino Médio, comparecer presencialmente na escola (R. Edite Pinho Souza, 40 – Jardim Frei Galvão) e apresentar o documento oficial com foto, comprovantes de residência e de vacinação contra Covid-19, e histórico escolar. As aulas são ministradas duas vezes por semana, às terças e quintas-feiras, das 13h às 17h. As vagas são limitadas.

A Escola de Estética Animal faz parte do programa Fábrica de Talentos, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDE). O ensino oferecido pela unidade é gratuito, com carga horária de 200h, sendo 120h teóricas e 80h de atividades práticas.

“A Escola de Estética Animal é um exemplo de como a nossa cidade está comprometida em investir na capacitação profissional inovadora e em melhorar a vida da pessoas, através da qualificação profissional que gera emprego e renda, ajudando cada vez mais pessoas a alcançarem seus objetivos profissionais e pessoais”, concluiu o prefeito Aprígio.

O Auxiliar Veterinário ajuda o médico veterinário nos cuidados com os pacientes pets, seja na avaliação clinica (como contenção, manejo, coleta de exames laboratoriais – de sangue, imagem e outros); avaliação e acompanhamento de clínica cirurgica (seja pré, trans e pós cirúrgico imediato e tardio), cuidados internação e outros.

“O curso de Auxiliar Veterinário da Fábrica de Talento oferece oportunidades únicas para quem deseja se capacitar para trabalhar na área de cuidados com animais e, ao mesmo tempo, contribuir para a sociedade. Não perca essa oportunidade e faça sua inscrição hoje mesmo”, explicou o secretário da SDE, Wanderley Bressan.

Os alunos que concluem o curso estarão preparados para trabalhar em pet shops, clínicas veterinárias e outras empresas que oferecem serviços de cuidados com animais. Além disso, o aprendizado de auxiliar veterinário também ajuda a desenvolver habilidades sociais, e respeito pelos animais.

O que aprende no curso?

Informações sobre biossegurança, saúde pública, zoonoses, legislação, clínica médica (anamnese, exame fisico); laboratório clínico (coleta de exames – sangue, fezes, urina, elisa, pcr, biopsia) e exames de imagem (ultrassom, rx, eletrocardiograma, ecocardiograma, tomografia e ressonância magnetica); clínica cirúrgica (nomenclatura, instrumental, sutura, preparo do paciente); nutrição animal, manejo fear free e cat friendly comportamento; anatomia e fisiologia de cães e gatos; neonatologia; internação; bem-estar animal, entre outros.

Serviço:

Escola de Estética Animal

Edite Pinho Souza, 40 – Jardim Frei Galvão

Telefone: (11) 4787-3263