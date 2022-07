ENEL SP dá dicas de segurança com a rede elétrica durante as férias de julho

Por Samara Matos, na redação

Durante as férias de julho, as famílias costumam dedicar mais tempo a passatempos, passeios e viagens. Para que essas atividades sejam realizadas em segurança, são necessárias algumas precauções. Com objetivo de conscientizar a população quanto aos cuidados com a rede elétrica, a Enel Distribuição São Paulo, concessionária que atua em 24 municípios da Grande São Paulo, dá dicas que podem evitar acidentes e até salvar vidas:

· Ao viajar, desligue os aparelhos eletrônicos das tomadas. Esse cuidado, além de economizar energia, evita acidentes, pois os aparelhos podem entrar em curto e causar incêndio caso haja alguma alteração na rede elétrica provocada, por exemplo, por raios;

Ao ligar e desligar equipamentos da tomada, como videogames e computadores, um adulto deve estar presente para realizar a ação, puxando pelo plugue e jamais pelo fio;

· Não é recomendado deixar tablets e smartphones ligados na tomada durante o período que a família estiver ausente de casa;

· Em espaços fechados, como garagens, playgrounds ou dentro de casa, evite deixar fios e extensões expostos e mantenha tomadas inativas cobertas e isoladas. As instalações elétricas devem estar em bom estado. Não use fios emendados, velhos ou danificados;

· Água e eletricidade não combinam. Mantenha os aparelhos elétricos longe de água e ao utilizar qualquer equipamento esteja sempre calçado e com as mãos secas;

· Empinar pipas é um dos passatempos mais praticados por crianças e jovens durante o período de férias escolares. É importante reforçar que pipas e rede elétrica são uma combinação perigosa. A brincadeira, quando feita sem seguir as orientações de segurança, pode ocasionar desligamentos na rede de energia, além de causar acidentes graves e até mortes. Para eliminar esses riscos, oriente as crianças a empinar pipas em espaços abertos e afastados das fiações, como campos, parques ou praças.

Em caso de acidentes, a população não deve tentar mexer em qualquer componente da rede elétrica, como a fiação aérea”, diz a responsável pela área de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade da Enel Distribuição São Paulo, Karine Torres. “Somente técnicos da distribuidora, devidamente treinados para este trabalho com o uso de equipamentos de segurança, estão aptos a manusear a rede”, completa.

Em caso de acidente envolvendo a rede elétrica:

· O local deve ser isolado para que não haja a aproximação de outras pessoas;

· Não se deve retirar objetos ou pessoas que estejam em contato com fios da rede elétrica até que um profissional qualificado assegure que a energia foi desligada;

· Acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros, por meio do número 193, e a Enel Distribuição São Paulo, pelo 0800 7272 196.

Com o início das férias, a prática de empinar pipa se torna ainda mais frequente entre crianças e jovens. De janeiro a junho de 2022, a companhia apurou 706 casos de falha na rede em função do contato com pipas. Confira abaixo os municípios com maior número de ocorrências no período: