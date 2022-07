Prefeitura e Fundo Social de Solidariedade levam Campanha Aquece Taboão ao Sítio das Madres

Direto da redação

O inverno já começou e os trabalhos do Fundo Social de Solidariedade de Taboão da Serra e da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS) não param.

Nesta sexta-feira, 08/07, acontecerá mais uma edição da ação social Aquece Taboão 2022, que tem como objetivo levar dignidade à população que mais precisa. O encontro beneficiará moradores do Sítio das Madres e acontecerá das 10h às 12h, na Rua Madre Abadessa Gertrudes Cecília da Silva Prado. É necessário apresentar documento oficial com foto para participar.

À ocasião, haverá diversos serviços, como o Varal Solidário onde os munícipes poderão escolher roupas e calçados para uso pessoal e de sua família, além de mochilas, entrega de kits de alimentos e mercado solidário.

A edição 2022 da ação social Aquece Taboão iniciou em 15/06 e contemplou moradores da região da Vila Iasi/Arraial Paulista. Em 29/06 foi a vez da população do Jardim Leme ser beneficiada, e no dia 01/07 do Jardim Novo Record (CDD).

O secretário de Assistência Social e Cidadania, Wagner Eckstein, que responde pelo Fundo Social de Solidariedade esteve em todos ações e conversou com os moradores. “Desde que assumimos o Governo Municipal com o prefeito Aprígio, estamos realizando ações para levar dignidade à população, ajudar quem mais precisa, e este ano não poderia ser diferente. Por isso, a campanha do agasalho Aquece Taboão está de volta e as ações sociais também”, explicou o secretário.

CAMPANHA DO AGASALHO

Para realizar as ações sociais, o Fundo Social de Solidariedade e a Prefeitura de Taboão da Serra contam com o apoio dos munícipes, que realizam a doação de roupas, calçados e cobertores novos ou usados em bom estado, através da campanha do agasalho Aquece Taboão.

A população que deseja colaborar com as ações pode realizar a doação dos itens deixando nas caixas da campanha, que foram colocadas em prédios públicos como Unidades Básicas de Saúde (UBS), sede da Prefeitura e do Fundo Social de Solidariedade, nas unidades Centro de Pirajuçara da Central Atende, Câmara de Vereadores, Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), entre outros postos de arrecadação.

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania também realiza a arrecadação de alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, leite em pó, fubá, entre outros. Os itens podem ser entregues na sede da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Rua Ananias Carmerindo Pires, 40/60, Jardim Panorama), em um dos seis CRAS ou mesmo no Fundo Social de Solidariedade.

“Essa parceria tem sido muito importante para que a gente consiga ajudar quem mais precisa, principalmente nesse período difícil em que ainda enfrentamos a pandemia e a crise econômica. Em nome das famílias que já foram e que serão beneficiadas pela Aquece Taboão, agradeço o apoio e a colaboração de toda população”, afirmou o prefeito Aprígio.

Serviço:

Ação Social Aquece Taboão 2022

Data: 08/07 (sexta-feira)

Horário: das 10h às 12h

Local: Rua Me. Abadessa Gertrudes Cecília da Silva Prado – Sítio das Madres

Obs: É necessário apresentar documento oficial com foto

Secretaria de Assistência Social e Cidadania

Rua Ananias Carmerindo Pires, 40/60, Jardim Panorama

(11) 4138-8040

Fundo Social de Solidariedade

Rua Marechal Floriano Peixoto, 242, Jardim Saporito