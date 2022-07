Com foco no autismo, Clínica Figueiredo & Lima inaugura nova unidade

Por Allan dos Reis, no Jardim Santa Luzia

Foi inaugurada nesta segunda-feira (4) a quarta unidade da Figueiredo & Lima, clínica especializada no atendimento às crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O prédio tem quatro pisos, 27 consultórios para atendimento e traz novidades em suas especialidades, como a psicomotricidade e fisioterapia.

“O objetivo da Clínica Figueiredo & Lima é oferecer um trabalho especializado na região, de modo que as famílias não precisem ir para regiões distantes para receber esse atendimento especializado”, afirma a psicóloga Shirlei Figueiredo, fundadora da Figueiredo & Lima.

A equipe é composta por profissionais capacitados como psicólogos, fonoaudiólogos, musicoterapeutas, terapeutas ocupacionais, entre outros, que passam por constantes aperfeiçoamentos.

“Temos profissionais qualificados e nosso trabalho é baseado na terapia ABA, com evidência científica para o autismo. O diferencial desta nova unidade é que nós temos a psicomotricidade e a fisioterapia. Ela está entrando como mais uma especialidade para atender a nossa população”, diz a psicóloga Nayanne Medeiros, coordenadora da Figueiredo & Lima.

Com essa inauguração, a Clínica espera suprir a fila de espera que existe para atendimento dos pacientes das mais de 15 operadores de planos de saúde e dos particulares.

NOVA CLÍNICA

Rua Thereza Maria Luizetto, 84 – Jardim Santa Luzia

Telefone: (11) 4771-1813