Fábrica de Talentos de Taboão da Serra está com inscrições abertas para cursos da Escola de Moda, Beleza e Estética

Direto da redação

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SDE) de Taboão da Serra, por meio da Fábrica de Talentos, está com inscrições abertas na Escola de Moda, Beleza e Estética para os seguintes cursos: tranças, barbeiro, depilação, além de francesinha e SPA de pés e mãos para formados em manicure.

Os munícipes maiores de 18 anos que tiverem interesse nos cursos profissionalizantes precisam comparecer na Escola de Moda, Beleza e Estética, localizada na rua Marechal Floriano Peixoto, 242, no Jardim Saporito, para se inscrever. Será preciso apresentar documento oficial com foto, comprovantes de endereço e de vacinação contra Covid-19. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h30 e as vagas são limitadas.

Wanderley Bressan, secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, falou sobre como o programa de capacitação profissional está contribuindo para o avanço econômico do município. “Por meio da Fábrica de Talentos, estamos proporcionando acesso a cursos gratuitos, de qualidade e com direito a certificado para os munícipes. Nossa Secretaria segue ofertando oportunidades para que as pessoas se sintam confiantes e capacitadas ao entrar no mercado de trabalho ou mesmo empreender”, finalizou.

Serviço

Escola de Moda, Beleza e Estética

Rua Marechal Floriano Peixoto, 242, Jardim Saporito

Segunda a sexta-feira das 08h às 16h30

4139-1560 | 4685-7841

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SDE)

Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa

Segunda a sexta-feira das 08h às 17h

4788-7888

sde@taboaodaserra.sp.gov.br