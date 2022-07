Manifestação na Regis Bittencourt bloqueia tráfego e afeta transporte coletivo na manhã desta terça (5)

Direto da redação

Na manhã desta terça-feira (5), o Movimento dos Trabalhadores Sem Direitos realizou uma manifestação em três cidades brasileiras. Com o mote “Não somos invisíveis, não aceitamos mais a invisibilidade”, os atos tiveram o objetivo de denunciar a ausência de direitos dos trabalhadores informais e a exploração praticada pelas empresas de App, além da inoperância dos governos em construir e implementar políticas públicas de proteção, complementação e/ou redistribuição de renda.

O grupo de pessoas ateou fogo em objetos na pista da Rodovia Régis Bittencourt, próximo ao quilômetro 275 em Taboão da Serra,interditando a pista no sentido de São Paulo.

O bloqueio se deu por uma linha de queima de pneus na via. Além disso, foi possível identificar uma faixa: “Somos 40 milhões de informais. Trabalho sem direito é barbárie”.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e os manifestantes, depois de interditar a via, saíram do local.

Devido a isto, um trânsito intenso se formou no local e as linhas de ônibus do transporte intermunicipal são prejudicadas, com maior demora para passar nos pontos e maior duração da viagem.

Pelo menos onze linhas da EMTU foram afetadas por conta das manifestações na Rodovia Régis Bittencourt. Manifestantes bloquearam a rodovia no km 274. Por volta das 08h30, a pistas havia sido liberadas, mas havia pelo menos cinco quilômetros de lentidão.

O motivo do protesto é por conta da crise econômica. Confira as linhas afetadas: