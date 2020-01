Por Allan dos Reis, no Intercap

O prefeito Fernando Fernandes (PSDB) confirmou na manhã deste sábado (25) o nome do secretário de manutenção Daniel Bogalho como o pré-candidato do governo na disputa pela sucessão, nas eleições municipais que ocorrem no início de outubro deste ano. O “ato de apoio” aconteceu em uma casa de shows e reuniu mais de 3 mil pessoas.

“Temos que entregar a Prefeitura [em 2021] para alguém preparado e que está se preparando, e que tenha condições de se preparar. E esse alguém é o Engenheiro Daniel. […] Eu acredito no Daniel. É uma pessoa preparada e aquilo que ele não sabe, ele tem condições de aprender”, enalteceu Fernandes.

“E nós tínhamos que achar um vice para o Daniel. E precisava ser da Câmara Municipal. E através da escolha do grupo chegamos a Johnatan Noventa. Um moço quieto e tímido, mas muito mais preparado que a timidez dele. Tenho certeza que a escolha foi correta”, completou, fechando a chapa de candidatos a prefeito e vice-prefeito.

Emocionado, Bogalho, que adotou o nome político de Engenheiro Daniel, agradeceu a confiança do prefeito e promete dar continuidade aos projetos desenvolvidos no município na atual gestão.

“Vamos andar juntos nesta cidade, batendo de casa em casa e mostrando o nosso trabalho. Quando perguntarem qual o projeto deste rapaz, vocês vão dizer que é o nosso projeto e vamos dar continuidade. Vocês vão mostrar que esse projeto representa o novo, tanto eu quanto o Johnatan representamos a juventude, mas temos que entender que representar o novo não quer dizer mudanças, e sim, dar uma continuidade ao que está sendo feito. [Continuidade] Ao trabalho certo e honesto que está sendo feito pelo prefeito e que transformou Taboão da Serra numa das melhores cidades para se viver. E esse time nos conduzirá ao caminho da vitória”, discurso Daniel.

Em seu primeiro mandato como vereador, Johnatan enalteceu ao prefeito. “A política do governo Fernando Fernandes transforma a vida dos cidadãos taboanenses. […] E por isso me sinto lisonjeado em fazer parte do governo e temos a responsabilidade em dar continuidade a tudo isso. Não podemos deixar que nossa cidade caia na mão de aventureiros, pessoas que não tem compromisso. Que a nossa cidade caia em retrocesso. Temos que olhar para frente e é disto que vamos em busca”, discursou.

Mais de 3 mil pessoas estiveram no lançamento da pré-candidatura do Engenheiro Daniel pelo PSDB

A deputada estadual Analice Fernandes (PSDB) não compareceu ao evento por problemas particulares. O secretário de desenvolvimento regional do Estado de São Paulo, Marcos Vinholi, que também preside o PSDB-SP, acompanhou o lançamento da pré-candidatura do Engenheiro Daniel e desejou sorte.

Da Câmara Municipal, compareceram os vereadores Rita de Cássia (PSDB), Ronaldo Onishi (SD), Joice Silva (PTB), Priscila Sampaio (Republicanos), Érica Franquini (PSDB), além de Johnatan Noventa (PTB).