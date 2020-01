Por Allan dos Reis, na redação

O mês de janeiro está chegando ao fim e os vereadores de Taboão da Serra ainda não votaram o orçamento da Prefeitura para o ano de 2020. Aliás, a peça orçamentária sequer tem sido discutida publicamente pelos parlamentares, que não puderam entrar em férias neste mês.

Porém, durante a sessão de terça-feira da semana passada, o presidente Marcos Paulo (PPS) e o vereador Eduardo Nóbrega (PSDB) desceram até o gabinete do prefeito para uma reunião.

“Tivemos uma conversa boa com o presidente da Câmara, Marcos Paulo (PPS), e o vereador Eduardo Nóbrega (PSDB), que o acompanhou [para discutir] sobre o orçamento. E [a conversa] caminhou para que terça-feira tenha a votação do orçamento. Discutimos alguns pontos que eles gostariam, mas não quero antecipar porque é coisa do parlamento”, diz Fernandes.

Porém, a versão do presidente é menos taxativa. “Ficou acordado o que já existia, projeto está na pauta para começar a votar desde dezembro. Está na pauta [desta terça] e o plenário decidirá sobre as discussões e encaminhamentos. Foi o que eu disse ao prefeito”, diz Marcos Paulo, que promete votar com seu grupo, que tem outros seis vereadores.