Futsal Feminino Taboão da Serra realiza “peneira” neste sábado (dia 1º)

Por Samara Matos, na redação

O Futsal Feminino Taboão da Serra vai renovar as suas categorias de futsal feminino para 2020 e, para isso, realiza no próximo dia 1º de fevereiro uma seletiva para garotas com idades entre 11 e 18 anos, no Ginásio CIE (Centro de Iniciação ao Esporte), no Jardim Monte Alegre.

Conforme informado, cada categoria terá um horário para a avaliação. Segue abaixo a relação de horários:

➡SUB 18- 13H00

➡SUB 15- 14H30

➡SUB 13- 15H30

➡SUB 11- 16H30

As inscrições vão ser feitas no local da seletiva, sendo assim, as interessadas devem chegar com, no mínimo, 30 minutos antes do horário estipulado. Portando RG ou Certidão de Nascimento. Além disso, é solicitado que a candidata vista roupas adequadas a prática do esporte.

Serviço:

LOCAL: GINÁSIO CIE- CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE Endereço: Rua Antônio Pestana 434 – Monte Alegre – TABOÃO DA SERRA Data: 01/02/2020 – Sábado