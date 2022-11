Entregador morre ao ser atingido por linha de pipa com cerol em Taboão da Serra

Direto da redação

Um entregador morreu ao ser atingido por uma linha de pipa com cerol em uma alça de acesso do shopping em Taboão da Serra, no sábado (12).

Higor Zaque, de 28 anos, trabalhava como motorista particular e fazia entregas por aplicativo para complementar a renda. Ele estava indo de moto até o local em que era comemorado o aniversário de 94 anos do avô.

De acordo com informações, Higor parou a moto e tirou o capacete já com a mão no pescoço. Algumas pessoas que passavam na hora do acidente pararam para ajudá-lo. Uma delas, inclusive, era enfermeira e tentou socorrê-lo. Mas o entregador não resistiu e morreu no local.