Poupatempo de Taboão da Serra recebe unidade móvel do Procon nesta sexta (18)

Nesta sexta-feira (11), o Poupatempo de Taboão da Serra recebe a unidade móvel do Procon municipal, para oferecer orientação à população sobre direitos do consumidor.

O veículo estará estacionado na praça onde fica localizado o Poupatempo durante todo o horário de funcionamento da unidade, das 9h às 17h, e os atendimentos ocorrerão por ordem de chegada.

Na área externa do posto, a equipe de especialistas do Procon irá esclarecer dúvidas e orientar os usuários a respeito de renegociação, sobretudo para os superendividados, que são aqueles que comprometeram mais do que 30% de seus rendimentos com dívidas de consumo.

O Poupatempo de Taboão da Serra fica na Estrada Kizaemon Takeuti, 2425 – Parque São Joaquim – e o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h e aos sábados, das 9h às 13h.