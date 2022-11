Taboão da Serra vacina crianças de 6 meses a 2 anos com comorbidades contra Covid-19 a partir desta quinta (17)

Direto da redação

A Secretaria Municipal de Saúde de Taboão da Serra inicia nesta quinta-feira, 17/11, a vacinação contra Covid-19 de crianças de seis meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias com comorbidades. A aplicação acontecerá das 08h às 16h, conforme cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde. O uso de máscara de proteção facial ainda é obrigatório nas unidades de saúde.

De acordo com a 41ª atualização do Documento Técnico da Vigilância Epidemiológica Estadual, o imunizante utilizado será a Pfizer Baby (Comirnaty) e o esquema vacinal será em três doses, sendo o intervalo de quatro semanas entre a primeira e a segunda dose, e de oito semanas da segunda para a terceira dose.

“Taboão da Serra recebeu um lote inicial com 500 doses da Pfizer Baby. Devido a quantidade limitada e para assegurar que todas as doses sejam aplicadas, neste primeiro momento criamos um esquema especial para a vacinação das crianças de seis meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias, a partir desta quinta-feira, e também haverá xepa seguindo o mesmo cronograma”, explicou o secretário de Saúde, José Alberto Tarifa.

Confira a cronograma:

Segunda-feira: UBSs Panorama; Record/Ponte Alta; e Silvio Sampaio;

Terça-feira: UBS Santo Onofre e Oliveiras/Marabá;

Quarta-feira: UBS Dra. Tania Regina Santos Andrade (América); Salete; e Dra. Maria José de Albuquerque.

Quinta-feira: UBS Parque Pinheiros; e Clementino;

Sexta-feira: UBS Santa Cecília, Suiná e Jardim das Margaridas.

Para receber o imunizante é necessário apresentar documento da criança, documento oficial com foto e CPF do responsável, comprovante de residência, cartão do SUS, caderneta de vacinação, além de comprovante com CRM (exames, receitas, relatório médico, prescrição médica, etc.) que demonstre que a criança pertence a um dos grupos de risco abaixo:

– Diabetes mellitus;

– Pneumopatias crônicas graves;

– Hipertensão Arterial Resistente (HAR);

– Hipertensão arterial estágio 2;

– Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo;

– Imunocomprometidos;

– Hemoglobinopatias graves;

– Obesidade mórbida;

– Síndrome de Down;

– Cirrose hepática.

Doenças Cardiovasculares:

– Insulficiência Cardíaca (IC);

– Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar;

– Cardiopatia Hipertensiva;

– Síndromes coronarianas;

– Valvopatias;

– Miocardiopatias e Pericardiopatias;

– Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas;

– Arritmias cardíacas;

– Cardiopatias congênita;

– Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados;

– Doenças neurológicas crônicas;

– Doença renal crônica.

Serviço:

Vacinação contra Covid-19

A partir de 17/11 – Crianças de 6 meses a 2 anos com comorbidades

– Segunda-feira: UBSs Panorama; Record/Ponte Alta; e Silvio Sampaio;

– Terça-feira: UBS Santo Onofre e Oliveiras/Marabá;

– Quarta-feira: UBS Dra. Tania Regina Santos Andrade (América); Salete; e Dra. Maria José de Albuquerque.

– Quinta-feira: UBS Parque Pinheiros; e Clementino;

– Sexta-feira: UBS Santa Cecília, Suiná e Jardim das Margaridas

Endereços:

UBS Dra. Maria José de Albuquerque – Rua José Mari, 13, Pq. Assunção

UBS Oliveiras/Marabá – Rua Maria Inês, 34, Jd. das Oliveiras

UBS Jd. Margaridas – Rua Paulo Augusto de Andrade, nº 400, Jd. Margaridas

UBS Santo Onofre – Rua Marechal Artur Costa e Silva, nº 85, Pirajuçara

UBS Silvio Sampaio – Rua Enaura Maria da Conceição, nº 276, Jd. Silvio Sampaio

UBS Santa Cecília – Rua Henrique de Moraes Camargo, nº 143, Jd. Santa Cecília

UBS Jd. Suiná – Rua Albano Leite da Fonseca, nº 111, Jd. Suiná

UBS Parque Pinheiros – Av. Laurita Ortega Mari, 2131 – Pq. Pinheiros

UBS Jd. Salete – Rua Constantino Dias Lopes, nº 181, Jd. Salete

UBS Record/Ponte Alta – R. Imaruí, 47 – Jd. Record

UBS Panorama – Rua Miguel Carlos Silva, 380, Jd. Panorama

UBS Jardim América – Rua Uruguai, nº 73, Jd. América

UBS Clementino – Rua Tsuruki Tsuno, 104 – Jd. Clementino