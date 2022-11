Imunossuprimidos maiores de 18 anos já podem receber a 5ª dose contra a Covid-19 em Taboão

Por Vera Sampaio, da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra já está aplicando a 5º dose contra Covid-19 em pessoas maiores de 18 anos com alto grau de imunossupressão. Para receber a terceira dose adicional, os pacientes devem comparecer de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h, em uma das 13 Unidades Básicas de Saúde munidos de documento oficial com foto, cartão do SUS, carteirinhas que comprovem a aplicação das doses anteriores, além de comprovante (exames, receitas, relatório médico, prescrição médica, etc.) que demonstre a condição clínica.

O intervalo entre a 4ª e a 5ª dose é de 4 meses (122 dias) e uso de máscara de proteção facial também é obrigatório nas unidades de saúde.

Segundo a 41ª atualização do Documento Técnico da Vigilância Epidemiológica Estadual, são consideradas pessoas com alto grau de imunossupressão os indivíduos que possuam:

I – Imunodeficiência primária grave;

II – Quimioterapia para câncer;

III – Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras;

IV – Pessoas vivendo com HIV/Aids;

V – Uso de corticóides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias;

VI – Uso de drogas modificadoras da resposta imune – Metotrexato;

Leflunomida; Micofenolato de mofetila; Azatiprina; Ciclofosfamida;

Ciclosporina; Tacrolimus; 6-mercaptopurina; Biológicos em geral (infliximabe, etanercept, humira, adalimumabe, tocilizumabe, Canakinumabe, golimumabe, certolizumabe, abatacepte, Secukinumabe, ustekinumabe); Inibidores da JAK (Tofacitinibe, baracitinibe e Upadacitinibe);

VII – Auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias;

VIII – Pacientes em terapia renal substitutiva (hemodiálise);

IX – Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.

O secretário de Saúde, José Alberto Tarifa, reforça a importância da imunização completa. “Se você ainda não completou o esquema vacinal contra Covid-19, compareça a uma das 13 Unidades Básicas de Saúde e vacine-se. A pandemia ainda não acabou e a imunização completa, através da vacinação, ainda é a forma mais eficaz que temos de evitar o aumento do número de casos, internações e mortes pelo novo coronavírus”, esclarece.

Quem pode ser vacinado contra Covid-19: