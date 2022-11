Direto da redação / Foto: Reprodução-Redes Sociais

Com o apoio da torcida, o Taboão Magnus goleou por 6 a zero o Stein Cascavel na primeira partida da decisão da Liga de Futsal Feminino 2022 no último sábado (12). O jogo aconteceu em Taboão da Serra, no ginásio Zé do Feijão.

Os gols da goleada foram marcados por Luana (2), Lore, Gabi, Natalinha e Su Reis.

No jogo de volta, no sábado (19), Taboão Magnus joga por empate. Caso perca no tempo normal, a decisão vai para prorrogação.