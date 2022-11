Ex-governador de SP, Luiz Antônio Fleury Filho será cremado em cemitério de Taboão da Serra

Direto da redação / Foto: Reprodução

O ex-governador de São Paulo entre 1991 e 1994, Luiz Antônio Fleury Filho morreu nesta terça-feira (15) após complicações decorridas do transplante de fígado. A causa mortis foi insuficiência cardíaca.

O corpo de Fleury foi trazido ao cemitério Valle dos Reis, na divisa entre Taboão da Serra e Embu das Artes, onde será cremado.

Com 73 anos, o político ocupou os cargos de governador, deputado federal, promotor de Justiça e professor de Direito. Ele era o governador do Estado na época do Massacre do Carandiru, que terminou com a morte de 111 presos.