Escola Municipal de Artes de Taboão da Serra abre matrículas para cursos no Polo Cemur

Direto da redação

A Secretaria de Cultura e Turismo (SEC) de Taboão da Serra e a Escola Municipal de Artes estão com matrículas abertas, até 30/06, para cursos e oficinas no Polo Cemur. As inscrições devem ser feitas pessoalmente, na Rua Levi de Souza e Silva, 33B, no Jardim Bontempo, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.

É necessário apresentar cópias do RG do aluno e responsável, cópia do comprovante de residência e uma foto 3×4. Menores de 18 anos devem estar acompanhados de responsável legal.

“Estamos trazendo novos cursos e oficinas para o Polo Cemur, com atividades nas áreas de música, desenho e teatro. Todas as aulas serão realizadas por instrutores de atividades culturais da Prefeitura, alguns cursos têm início imediato, já outros as aulas iniciarão no segundo semestre, as aulas acontecem uma vez por semana, com duração de 2h”, explica a secretária Nil Félix (SEC).

Para início imediato, estão abertas matrículas para os cursos de Teatro Livre, HQ e Caricatura, Desenho, Desenho Infantil e Artes Visuais. A idade mínima é de 12 anos. Já para as turmas com início em 31/07, estão abertas inscrições para aulas de: Contrabaixo Elétrico, Percussão, Violão, Flauta Transversal, Teclado, HQ e Caricatura

e Flauta Doce. Para todos os cursos é necessário ter pelo menos 12 anos, exceto Flauta Doce, atividade destinada para crianças com idades entre 07 e 11 anos.

Vale destacar que para os cursos de Contrabaixo Elétrico, Flauta Doce e Flauta Transversal o aluno deverá levar instrumento musical para a aula. Pretendemos criar uma nova atmosfera artística para os munícipes contemplando

novas atividades no Polo Cemur.

Para saber detalhes sobre os dias e horários em que cada aula é ministrada, entre em contato com a SEC pelo (11) 4786-3789.

Serviço:

Matrículas Polo Cemur – Escola Municipal de Artes

Até 30/06

Local: Secretaria de Cultura e Turismo – Rua Levi de Souza e Silva, 33B, Jardim

Bontempo

Informações: (11) 4786-3789

Segunda a sexta-feira, das 08h às 17h