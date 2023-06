Taboão da Serra realiza Mutirão Castra Pets com microchipagem animal no domingo (25)

Direto da redação

Domingo, 25/06, é dia de mais uma edição do Mutirão Castra Pets, promovido pela Prefeitura de Taboão da Serra, através do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) para castração e microchipagem de cães e gatos pré-cadastrados. A ação acontecerá das 08h às 17h, no CCZ.

“Realizaremos este mês mais Mutirão Castra Pets com microchipagem animal, duas ações extremamente importantes. A castração reduz o número de abandonos e maus tratos. Já a microchipagem permite identificar tutores em casos de localização de pets perdidos, abandonados ou que sofrem maus tratados. Quem ainda não cadastrou seu animalzinho deve se dirigir ao CCZ e fazer o cadastro para que o pet seja beneficiado nas próximas ações”, destacou o secretário de Saúde, José Alberto Tarifa.

Para o cadastro de cães e gatos para castração e microchipagem é necessário comparecer no CCZ, na Rua Victor Campisi, 250, no Parque Industrial das Oliveiras, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, e apresentar comprovante de endereço de Taboão da Serra, documento oficial com foto e CPF. Devido a microchipagem, após o cadastro, não é possível alterar o animal que será beneficiado pelos procedimentos.

O CCZ reforça que os munícipes cadastrados devem manter os dados atualizados. No dia do procedimento, os tutores que forem avisados da ação devem apresentar documentos pessoais e levar o pet seguindo as orientações de jejum e cuidados pré e pós-operatórios. O ideal é levar o animal em uma caixa ou bolsa de transporte. Caixas de papelão não são recomendadas, pois possibilitam a fuga do animal.

Serviço:

Mutirão Castra Pets

Domingo, 25/06, das 08h às 17h

Local: Rua Victor Campisi, 250, Parque Industrial das Oliveiras

Telefone: (11) 4786-3287, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.