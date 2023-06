Taboão da Serra lança Linha Verde para denúncias e assuntos sobre proteção ao meio ambiente

Direto da redação

Nesta quinta-feira, 15/06, começou a funcionar em Taboão da Serra a Linha Verde, canal de atendimento da Prefeitura para assuntos ligados à proteção do Meio Ambiente. Através do WhatsApp (11) 4788-5496, os munícipes podem enviar mensagens com sugestões, reclamações, elogios, pedidos de informações e principalmente denúncias sobre corte de árvores, poluição de córregos, descarte irregular de resíduos e esgotos, entre outros. O atendimento é de segunda a sexta- feira, exceto feriado e ponto facultativo, das 09h às 16h.

“Estamos na campanha Junho Verde e questão ambiental é um assunto que encaramos com seriedade. Dentre as inúmeras ações que estamos realizando, inauguramos o primeiro Ecoponto no Jardim Irapuã, estamos construindo o segundo Ecoponto no Jardim Trianon, e agora lançamos a Linha Verde, um novo marco em nossa cidade, um canal de comunicação direto com a Fiscalização e que possibilitará maior agilidade na comunicação de assuntos ligados à proteção do Meio Ambiente”, explica o prefeito Aprígio.

O secretário de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente, Nílcio Regueira Dias, destaca que a Linha Verde irá somar aos trabalhos. “Este é um importante instrumento não só de controle ambiental, mas também de sensibilização da sociedade, pois incentiva a participação ativa da população no cuidado com Taboão da Serra. Os munícipes poderão enviar sugestões, elogios, fazer denúncias e contribuir para as ações de fiscalizações sejam ainda mais efetivas”, afirma.

A subsecretária de Meio Ambiente, Ruth Cristina Ferreira Ramos, recorda que uma cidade melhor depende de todos. “Trabalhamos muito com Educação Ambiental para conscientizar os munícipes e sempre ressaltamos que uma Taboão da Serra sustentável, que preserva o meio ambiente e que seja cada vez melhor para esta e para as futuras gerações depende de todos. Contamos com o engajamento e apoio da população enviando demandas através da Linha Verde”, comenta.

Serviço:

Linha Verde – proteção ao Meio Ambiente

A partir de 15/06

WhatsApp (11) 4788-5496

Segunda a sexta-feira, das 09h às 16h