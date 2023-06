Pirajuçara recebe novos ônibus no padrão Euro 6

Por Samara Matos, na redação

A Viação Pirajuçara, responsável pela operação de linhas da EMTU na região Sudoeste da Grande SP, está recebendo seus novos ônibus no padrão Euro 6. Os veículos chegam como parte da renovação da frota da empresa.

Trata-se de um padrão recém chegado no Brasil, que visa a diminuição na emissão de poluentes em relação ao padrão Euro 5, comercializado anteriormente. Os veículos vieram com chassis da Mercedes-Benz, e contam com chassis modelo OF1726L. Com a carroceria “Apache Vip” da Caio, os ônibus vieram com ar condicionado, suspensão pneumática e tomadas USB.

Nesta remessa, chegam 12 coletivos, todos com 5 portas para operação em corredores. Sendo assim, o número de ônibus com ar condicionado que a Pirajuçara possui para linhas da EMTU subirá de 107 para 119 veículos. Nos últimos dias, representantes da empresa estiveram na sede da fabricante para vistoriar os coletivos novos.

Todos eles, no entanto, precisarão passar por emplacamento, vistorias e outros procedimentos antes de entrar em operação.