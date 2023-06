Seleção tem dois jogadores de Taboão na busca pelo título Sul-Americano de futsal Sub-17

Direto da Redação

A seleção brasileira de futsal Sub-17 estreia neste sábado (17) a disputa do Sul-Americano contra a equipe do Peru e terá a participação de dois jogadores de Taboão da Serra, que jogam no Palmeiras: Bruno Dias (fixo) e Renan Alves (goleiro).

Após um período de treino na Granja Comary, a seleção brasileira já está no Paraguai para estreia. Na primeira fase também terá confronto com Equador (dia 18), Uruguai (dia 21) e Argentina (dia 22). As duas melhores equipes avançam para semifinal.