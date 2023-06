O Podcast Na Redação exibido na quinta-feira (8) foi com os técnicos finalistas da 1ª divisão de futebol de Taboão da Serra, jogo que acontece no sábado, dia 17, no estádio municipal Vereador José Feres.

Godo, técnico do Tudo Nosso, e Cawboy, técnico do Sapé FC, conversaram por 1h30 sobre o futebol de várzea e a estruturação das equipes. Além, é claro, da campanha vitoriosa até a final.