Na terça-feira (20), o dia será de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde as temperaturas variam entre 11°C e 22°C. Na quarta-feira (21), no primeiro dia de inverno, o tempo fica ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer, não há chances de chuva e a mínima será de 12°C e máxima de 24°C.

Na quinta e sexta serão dias com sol e muitas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens e não chove na quinta, mas, na sexta-feira há chances de pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura varia nesses dois dias entre 14°C e 26°C.

Na primeira metade do inverno, o fenômeno El Niño ainda está mais fraco, mas há possibilidade de mais chuva e temperaturas mais elevadas no fim de julho, agosto e setembro.