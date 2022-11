Escola Municipal de Artes de Taboão promove processo seletivo para curso de formação em Ballet Clássico

Direto da redação

A Escola Municipal de Artes da Secretaria de Cultura e Turismo (SEC) de Taboão da Serra anuncia a realização do processo seletivo para vagas do curso de formação em Ballet Clássico. Para concorrer a uma das vagas que são limitadas, é necessário residir em Taboão da Serra e ter de 7 a 10 anos completos em 2022. As inscrições serão recebidas até o dia 12/12, através do site https://dtic.sp.gov.br/escola_cultura/.

A audição acontecerá no dia 13/12, em quatro horários diferentes, das 14h30 às 15h30, das 16h às 17h, das 17h30 às 18h30 e das 19h às 20h, na Escola de Bailado, que fica na Rua Levi de Souza e Silva, 33b, Jardim Bontempo. A recomendação é que as crianças estejam com roupas próprias de ballet clássico ou peça que seja confortável e justa ao corpo. Os alunos selecionados iniciarão as aulas em 2023.

“Estamos muito contentes com este processo seletivo, pois estamos reformulando toda a grade curricular para que os alunos possam ter uma formação ainda mais completa de artistas bailarinos a partir de 2023”, comentou o diretor da Escola Municipal de Artes, Thiago Aprazy.

O secretário de Cultura e Turismo, Binho, recordou que o curso de formação em Ballet Clássico é uma tradição de Taboão da Serra. “O Ballet Formação do nosso município é uma das grandes joias que temos na Escolas Municipal de Artes. Contamos com professores preparados e capacitados que ajudam no desenvolvimento de habilidades que são essenciais para a formação das novas gerações de bailarinos e bailarinas que conquistarão os palcos do mundo”, afirmou.

Serviço

Seleção para Curso de Formação de Ballet Clássico

Inscrições até 12/12 em https://dtic.sp.gov.br/escola_cultura/

Secretaria de Cultura e Turismo (SEC)

Rua Levi de Souza e Silva, 33, Jardim Bom Tempo

Telefone: (11) 4788-3888 | (11) 4787-8018 | (11) 4786-3789

sec@taboaodaserra.sp.gov.br