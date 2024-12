Escolas estaduais de Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra recebem inscrições para alimentação escolar nas férias até sexta-feira (13)

Por Samara Matos, na redação

As escolas estaduais de Embu das Artes, Taboão da Serra e Itapecerica da Serra estão recebendo até esta sexta-feira (13/12) inscrições para o programa de alimentação escolar durante o recesso de janeiro de 2025. A iniciativa, organizada pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), visa oferecer almoço aos estudantes que necessitam complementar sua alimentação enquanto as aulas estão suspensas.

Como participar

Os responsáveis pelos alunos devem manifestar interesse por meio da plataforma Secretaria Escolar Digital (SED) ou diretamente na unidade escolar em que o aluno está matriculado. É importante que a adesão seja feita dentro do prazo para que as escolas consigam organizar o serviço de forma adequada, evitando desperdícios.

Entre os dias 2 e 31 de janeiro, as escolas participantes estarão abertas nos dias úteis para servir almoço das 11h às 13h30. Os cardápios, elaborados por nutricionistas