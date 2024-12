Evani Calado é eleita Melhor Atleta de Bocha no Prêmio Paralímpicos 2024

Por Geovanna Matos, direto da Redação

A atleta de Taboão da Serra, Evani Calado, da Associação Paradesportiva Todos (APT), recebeu na noite desta quinta-feira (12) o prêmio de Melhor Atleta de Bocha no Prêmio Paralímpicos 2024. A premiação organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), homenageia os melhores atletas e personalidades ligadas ao esporte paralímpico brasileiro em 2024, ano em que o Brasil fez sua melhor campanha em Jogos Paralímpicos, com 89 medalhas, ficando em quinto lugar na classificação.

Evani tem paralisia cerebral e representa o Brasil na Delegação Brasileira de Bocha. Natural de Pernambuco, escolheu representar Taboão da Serra em competições, e em 2024, participou da sua terceira edição de Jogos Paralímpicos, onde ficou em quarto lugar e não conquistou medalhas.

Apesar disso, seu desempenho nas Paralimpíadas e a medalha de prata na Copa do Mundo de Póvoa do Varzim 2024, a tornaram destaque no esporte e fizeram Evani conquistar o prêmio de atleta de bocha do ano.

Emocionada, a atleta agradeceu o prêmio, relembrando sua trajetória nas Paralimpíadas de Paris, e dedicando o troféu aos que a apoiaram nessa conquista. “Eu fiz história em Paris por ter sido a primeira atleta da classe BC3 a chegar à disputa de uma medalha paralímpica. Agora tenho a certeza de que posso mais nas próximas. Sou muito grata pelo prêmio. Ele tem muito significado para mim e para todos os que me ajudaram a chegar até aqui. Nele tem também pai, mãe, técnico, comissão-técnica, muita gente”, diz Evani Calado.