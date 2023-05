Especialistas discutem TEA em Simpósio organizado pela Amarts, OAB Taboão e Clínica Figueiredo & Lima

Por Allan dos Reis, no Jardim Maria Rosa

No último sábado (6) aconteceu na Unifecaf em Taboão da Serra o “IV Simpósio Sobre O Transtorno Do Espectro Do Autismo” organizado pela Amarts (Associação de Defesa dos Direitos da Mulher, Pessoas com TEA e Doenças Raras de Taboão da Serra e Região), pela OAB de Taboão da Serra e pela Clínica Figueiredo & Lima.

“É um grande avanço para nossa cidade esse tipo de discussão, que reúne profissionais competentes, que estudam e trabalham com autismo há muitos anos. E conseguir agregar também profissionais mais novos e estudantes interessados em discutir o autismo e, mais do que isso, contribuir para avançarmos em políticas públicas e tratamentos”, diz a psicóloga Shirlei Figueiredo, da Clínica Figueiredo & Lima, que possui unidades dedicadas ao atendimento de pessoas com autismo.

O simpósio teve palestra do neurologista José Salomão Schwartzman, referência em autismo, que apontou características e discutiu os motivos que fizeram a prevalência da doença aumentar nas últimas décadas. Ele reforçou que comunicação, comportamento, interação social e alterações sensoriais estão presentes no indivíduo que é autista e destacou que a “epilepsia é comum” nesse grupo de pessoas.

“Quando eu comecei a mexer com autismo, era uma coisa rara, estranha, peculiar, de natureza não conhecida. Em 2005 tivemos um aumento brutal. Em 2014 foi 1 (diagnóstico) para [cada] 64 [pessoas]. Em 2020, um para 58. E a última é um para 36. Não estamos falando de uma patologia, mas de uma característica que está presente em mais de 2% da população infantil e adolescente”, diz Schwartzman.

Em seguida, a advogada Camilla Varella falou a respeito dos Direitos das crianças com autismo, mas reforçou dos desafios para que área da educação, em especial criar um currículo adaptado. Ela também reforçou a importância de constar em lei, de forma clara, o que é “tratamento especializado” para que pais possam exigir das instituições de ensino.

Também palestraram a psicóloga Thaina Miranda e a estudante de psicologia Ketellyn Berdini sobre o dia a dia do AT (Acompanhante Terapêutico) nas escolas. A Neuropsicopedagoga Isis de Figueiredo Ruiz falou sobre atendimento para pessoas com TEA. O simpósio foi encerrado por Fernanda Barros, pedagoga, que contou sobre a descoberta do autismo na fase adulta.

Integrante da Amarts, a advogada Andressa Luchiari destacou a importância da discussão em torno do autismo todos os dias do ano. “É muito importante que essas informações sejam discutidas e difundidas para que as pessoas com autismo sejam respeitadas. O simpósio foi muito bom porque discutiu questões atuais, questões dos Direitos das pessoas com autismo, entre outros temas. A nossa luta é por mais informação e educação, e menos preconceito”, afirma.

Para o presidente da OAB Taboão da Serra, Moacir Tertulino da Silva, essa “foi uma oportunidade da sociedade taboanense receber informações de qualidade a respeito do tema. E, assim, todos vão poder acolher com mais preparo as pessoas com autismo. Por isso afirmo que esse simpósio foi um grande avanço a todos nós”, diz.

Também participaram do evento Ronaldo Onishi (vereador de Taboão da Serra), Antonio Rodrigues (secretário de finanças e planejamento), representantes das secretarias de educação e de assistência social de Taboão da Serra, entre outros representantes de órgãos públicos e entidades.