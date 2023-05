Secretaria de Saúde de Taboão da Serra convoca beneficiários do Bolsa Família para acompanhamento

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra informa que gestantes, mulheres de 14 a 44 anos e crianças com até sete anos beneficiadas pelo Programa Bolsa Família têm até o dia 30/06 para comparecer na Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência para acompanhamento. O atendimento é de segunda a sexta-feira, exceto em feriados e pontos facultativos, das 08h às 16h, e é necessário apesentar cartão do SUS, carteira de vacinação e CPF.

O secretário de Saúde, José Alberto Tarifa, lembra a importância de estar em conformidade com as regras do progama. “Para a continuidade no Bolsa Família, o Governo Federal estabelece que é preciso estar com a vacinação em dia, realizar o acompanhamento pré-natal no caso de gravidez, acompanhar o estado nutricional das crianças menores de sete anos e garantir que a frequência escolar delas esteja dentro da meta”, afirma.

“Peço para os beneficiados pelo Bolsa Família, que se enquadram nos grupos mencionados, para que compareçam na UBS de referência o quanto antes para acompanhamento do estado nutricional que é uma das condições para a manutenção do benefício”, completa Tarifa.

Serviço:

Acompanhamento Bolsa Família – até 30/06

Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 08h às 16h

Local: Unidades Básicas de Saúde

UBS Dra. Maria José de Albuquerque – Rua José Mari, 13 – Pq. Assunção

UBS Oliveiras/Marabá – Rua Maria Inês, 34 – Jd. das Oliveiras

UBS Jd. Margaridas – Rua Paulo Augusto de Andrade, nº 400 – Jd. Margaridas

UBS Santo Onofre – Rua Marechal Artur Costa e Silva, nº 85 – Pirajuçara

UBS Silvio Sampaio – Rua Enaura Maria da Conceição, nº 276 – Jd. Silvio Sampaio

UBS Santa Cecília – Rua Henrique de Moraes Camargo, nº 143 – Jd. Santa Cecília

UBS Jd. Suiná – Rua Albano Leite da Fonseca, nº 111 – Jd. Suiná

UBS Parque Pinheiros – Av. Laurita Ortega Mari, 2131 – Pq. Pinheiros

UBS Jd. Salete – Rua Constantino Dias Lopes, nº 181 – Jd. Salete

UBS Record/Ponte Alta – R. Imaruí, 47 – Jd. Record

UBS Panorama – Rua Miguel Carlos Silva, 380 – Jd. Panorama

UBS Dra. Tânia Regina dos Santos – Rua Uruguai, nº 73 – Jd. América

UBS Clementino – Rua Tsuruki Tsuno, 104 – Jd. Clementino