Especializada no ensino de inglês para crianças e adolescentes, AEA English está com matrículas abertas

Por Allan dos Reis, no Jardim Monte Alegre

Especializada no ensino do inglês para crianças e adolescentes com até 17 anos, a escola AEA English é referência de qualidade e inovação dentro de Taboão da Serra. Com método próprio, a unidade tem como diferencial o ensino individualizado e está com matrículas abertas.

A escola fica no Jardim Monte Alegre, em Taboão da Serra, a poucos metros do Colégio Adventista.

“A gente desenvolveu o nosso método de ensinar inglês, que é individualizado. Ele permite que você trabalhe com o aluno de maneira flexível. Por isso, na AEA English, nossas turmas tem no máximo oito alunos por sala. Assim, permite que o professor vá de aluno a aluno atendendo às necessidades de cada um”, afirmam Priscila e Rejane Carvalho.

No método tradicional, o ensino é linear e prejudica tanto o aluno que absorve de forma rápida os conteúdos quanto os que tem mais dificuldades. “Se você coloca 10 alunos numa sala de inglês, todo mundo junto e no mesmo nível, você prejudica porque tem pessoas diferentes, o aprendizado não é igual”, reforça.

No mercado de educação há mais de 10 anos, a AEA English tem como missão manter a sua qualidde de ensino.

A PARTIR DOS 7 ANOS

Para ser um dos alunos da AEA English, é preciso ter idade entre 7 e 17 anos. “Quanto mais cedo a criança e o adolescente começa a fazer inglês é muito melhor para seu aprendizado. Eles têm facilidade para absorver muito melhor o aprendizado”, garantem.

SERVIÇO:

AEA English

Av. José André de Moraes, 1.306 – Jardim Monte Alegre

Informações/whatsapp: (11) 3852-8855

www.aeaenglish.com.br