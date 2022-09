Prefeitura de Taboão da Serra investe na reforma da piscina do SER

Direto da redação

A piscina do Serviço Especializado de Reabilitação (SER) foi completamente reformada pela Prefeitura de Taboão da Serra. Após a manutenção que deixou a piscina como nova, os pacientes já voltaram a realizar os tratamentos e terapias na água.

Com recursos próprios, o município realizou a revisão hidráulica, impermeabilização com três camadas das paredes e fundo da piscina, além da troca do vinil por material mais resistente e com novo layout.

De acordo com a fisioterapeuta e diretora do SER, Tatiana Abreu, a hidroterapia oferece inúmeros benefícios. “A fisioterapia aquática ou hidroterapia é indicada principalmente para aqueles pacientes que são mais idosos, possuem mobilidade reduzida ou que precisam realizar atividades sem impactos. A água diminui a gravidade, então não há sobrecarga nos membros inferiores ou coluna, há melhora na circulação sanguínea, na coordenação motora, o que permite que os pacientes sejam beneficiados com os tratamentos”, explicou.

O secretário de Saúde, José Alberto Tarifa, destacou que essa é mais uma conquista do Governo Municipal para a população. “O SER é referência no atendimento de pacientes que precisam de fisioterapia e reabilitação em nossa cidade. Por isso, é essencial que esse equipamento tenha estrutura adequada para o atendimento digno da nossa população. A pedido do prefeito Aprígio realizamos a uma reforma na piscina e, com emenda parlamentar adquirimos novos equipamentos. O Governo Municipal é da reconstrução e continuaremos realizando ações que tragam benefícios para Taboão da Serra”, comentou.

Mais equipamentos

Além da reforma da piscina do SER com recursos próprios, a Prefeitura de Taboão da Serra realizou a aquisição de novos equipamentos que beneficiam os pacientes que precisam de fisioterapia. Com emenda impositiva da Câmara de Vereadores foram compradas seis bicicletas ergométricas, sendo três horizontais e três verticais, três esteiras, além de equipamentos de eletroterapia (laser, ultrassom e ondas curtas). Os equipamentos beneficiam todos os pacientes, pois auxiliam os fisioterapeutas a proporcionarem tratamentos cada vez mais eficientes e eficazes.