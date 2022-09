Taboão da Serra terá processo seletivo na próxima quarta-feira (28) para Auxiliar de Manipulação

Direto da redação

O Emprega Taboão, serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SDE) de Taboão da Serra, promoverá novo processo seletivo para o cargo de Auxiliar de Manipulação. Interessados em concorrer a uma das vagas, devem comparecer na quarta-feira, 28/09, às 08h30, na sede da SDE (Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa). Haverá distribuição de senhas até às 09h30 e a entrevista será feita pela empresa contratante.

É necessário levar currículo atualizado, carteira de trabalho (física ou digital), documento oficial com foto, comprovante de endereço e caneta.

Para participar do processo seletivo não é preciso ter experiência na função. É necessário ser maior de 18 anos, ter Ensino Médio completo, disponibilidade de horário, ser proativo, organizado, ágil, comprometido com o trabalho e preferencialmente residir em Taboão da Serra.

Os contratados trabalharão em um empresa de logística da região, em escala 6×1, no período noturno, das 22h às 06h, e irão atuar na manipulação de produtos acabados no ato do recebimento, triagem de pedidos por transportadora/região de distribuição, zelar pela ordem, guarda e conservação dos materiais e equipamentos sob sua responsabilidade, organizar o local de trabalho, bem como outras atividades pertinentes à função.

A vaga é efetiva pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A empresa oferece salário de R$1.456,32, Vale Transporte, Seguro de Vida, Assistência Médica, Plano Odontológico e refeitório no local.

“Esse será mais um processo seletivo de sucesso que promovemos em parceria com essa empresa de logística e com certeza mais moradores serão contratados. Essas parcerias beneficiam não só os futuros empregados e os empregadores, como também a nossa região que está se desenvolvendo cada vez mais. Desejo boa sorte e sucesso a todos os participantes”, declarou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Wanderley Bressan.

Serviço:

Processo Seletivo – Auxiliar de Manipulação

Dia 28/09 | Às 08h30 (Distribuição de senhas até às 09h30)

Local: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda – Rua Cesário Dau, 535,Jardim Maria Rosa

Informações: 11 4788-788