Festival da Primavera do Shopping Taboão tem shows de Kell Smith, Vicka e Milton Guedes

A chegada da primavera traz o poder do desabrochar das cores, a alegria de voltar a olhar para fora, apreciar paisagens e aproveitar o sol batendo no rosto. Em homenagem ao período mais florido do ano, o Shopping Taboão promove o Festival da Primavera, de 23 a 25 de setembro, com música ao vivo, arte, moda, oficinas e muita cultura. Evento gratuito comemora a estação mais alegre do ano com encontro multicultural de 23 a 25 de setembro

A ação tem como proposta principal oferecer vivências diversas de moda consciente, música, lifestyle e bem-estar. Com a primavera tomando conta dos corredores do shopping, nos dias do festival os visitantes encontram uma decoração mais do que especial na parte interna e externa, além de serem co-criadores de uma pintura exclusiva e colaborativa instalada no mall.

Nesta sexta-feira, dia 23/09

a programação de estreia do Festival conta com a oficina de flores, às 16h e Sarau de Poesias, às 18h. Concluindo o dia, a partir das 19h, a cantora Kell Smith, apresenta seus maiores sucessos como “Era Uma Vez”, “Nossa Conversa”, “Mudei” e letras que enfatizam o autocuidado e a importância de acreditar na vida.

No sábado, dia 24/09

o evento começa às 15h com “O Poder das Cores e Aromas”. Às 16h, a programação traz Oficinas de customização de vasinhos, para as crianças e às 17h30, oficina de arranjo. A partir das 19h, quem toma conta do palco do festival é a cantora Vicka. Intérprete de “Pausa”, a jovem atingiu o auge com a música que fez o maior sucesso durante a quarentena com milhões de views. “Cafeína”, “Ela é Dela” e “Canção Mais Bonita” também fazem parte do repertório da cantora.

E no domingo, dia 25/09

o evento conta com uma programação de Oficinas de jardinagem (replante), às 15h e aula de dança, às 16h30.

Encerrando o Festival da Primavera com chave de ouro, o último dia tem um show mais do que exclusivo com o músico Milton Guedes, a partir das 18h. Compositor, Guedes também é saxofonista, flautista e gaitista. Ele já dividiu o palco com importantes nomes da música brasileira, como Roberto Carlos, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Betânia, e muitos outros. Suas canções já embalaram as trilhas sonoras de diversas novelas, como “Mulheres, o Rock”, tema de Guerra dos Sexos.

“A proposta do festival é justamente aproximar as pessoas da cultura e do simbolismo da primavera, de uma forma alegre e divertida. A chegada dos dias ensolarados constrói um cenário perfeito para reunir a família e aproveitar as atividades e shows ao ar livre. Por isso, pensamos em atrações para todas as idades, que aliam aprendizado e lazer”, diz Mariuche Ismerim, gerente de marketing do Shopping Taboão.

O festival ainda conta com a Feirinha Social que reúne dezenas de produtos de ONGs e Instituições, da região e da capital, que acontece no 23, às 16h, e nos dias 24 e 25, a partir das 15h.

Festival da Primavera – Shopping Taboão

Data: 23 a 25/09

Local: Estacionamento

Horário: Conforme programação disponível no site

Endereço: Rodovia Régis Bittencourt, 2643 – Taboão da Serra

Mais informações: Mais informações: pelo site www.shoppingtaboao.com.br ou telefone (11) 3164-7830