Estação São Paulo-Morumbi faz ação pelo Janeiro Branco nesta terça (26)

Direto da redação

Uma ação em prol da saúde mental e emocional acontece nesta terça-feira (26) na estação São Paulo-Morumbi, linha de metrô mais próxima à cidade de Taboão da Serra.

Voluntários do projeto Help desembarcam na estação da linha 4-amarela para escutar passageiros no chamado “cantinho do desabafo”. A ação faz parte do Janeiro Branco, campanha de saúde mental e emocional.

Além de escutar, os voluntários também distribuirão folhetos com mensagens positivas, estimulando a saúde mental e a procura por atendimento especializado, em caso de necessidade. O projeto Help também faz atendimentos online, pelo telefone 4200-0034, para quem preferir.

Janeiro Branco – Campanha pela saúde mental e emocional

Estação São Paulo-Morumbi da Linha 4-Amarela

26 de janeiro

Das 14 às 16 horas.